banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Kiralar ertelendi, sağlıkçılara ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Kiralar ertelendi, sağlıkçılara ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?

Hurda deposunda korkutan yangın

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 09.12.2020, 22:42
5
Hurda deposunda korkutan yangın

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde bir hurda deposunda yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık