Hurda aracından düşen tüp patladı, 10 kişi zehirlendi

Sivas’ta hurda kamyonundan düşen tüp patladı. Sızan gazdan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas merkeze bağlı Körtuzla mevkisinde bulunan bir hurdacı da meydana geldi. Olayda hurda kamyonundan düşen oksijen tüpü patladı. Tüpten sızan gazdan etkilenen 10 çalışan ambulanslar ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.