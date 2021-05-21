Hükümlü taşıyan ambulans kaza yaptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hükümlü taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit-Kandıra Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneden dönen hükümlü taşıyan ambulans, aynı istikamette giderken sola dönüş yapan Ali İhsan S. idaresindeki 34 NC 1046 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ambulans, yol kenarındaki ağaç kenarında durabildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilinde eşi ve çocuğunun da yolcu olarak bulunduğunu söyleyen Ali İhsan Y., "Aracımla sola dönecektim, sinyalimi verdim. Ambulans çok hızlı geliyordu galiba, bana çarptı" dedi.