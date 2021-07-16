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Hükümetsiz kalan Lübnan’da halk yine sokaklarda: 7 yaralı

Lübnan’da Saad Hariri’nin hükümeti kurmayacağını açıklamasının ardından halk yeniden sokaklara çıktı. Beyrut’un Kola bölgesinde düzenlenen protesto gösterisinde güvenlik güçlerinin çöp konteynırlarını ateşe veren göstericilere müdahalesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Asayiş 16.07.2021, 11:36
Hükümetsiz kalan Lübnan’da halk yine sokaklarda: 7 yaralı
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Lübnan’da Saad Hariri’nin hükümeti kurmayacağını açıklamasının ardından halk yeniden sokaklara çıktı. Beyrut’un Kola bölgesinde düzenlenen protesto gösterisinde güvenlik güçlerinin çöp konteynırlarını ateşe veren göstericilere müdahalesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Ekonomik ve siyasi problemlerin yaşandığı Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri’nin dün hükümeti kurmayacağını açıklamasının ardından ciddi bir siyasi çözüm isteyen halk yeniden sokaklara döküldü. Öfkeli halk, giderek kötüleşen yaşam koşullarını protesto etmek için başta başkent Beyrut olmak üzere çeşitli şehirlerde protesto gösterileri düzenledi. Güvenlik güçleri, araç lastikleri ve çöp konteynırlarını ateşe vererek çok sayıda ana caddeyi trafiğe kapatan protestoculara gaz bombası ile müdahale ederek, uyarı ateşi açtı. Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Beyrut’un Kola bölgesinde gerçekleştirilen protestolarda yaralanan 7 kişinin Kola’daki Makassed Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Beyrut’taki Riad El Solh Meydanı’nda düzenlenen protesto gösterisine katılan Lübnanlı bir aktivist, “Riad El Solh Meydanı’nda Hükümet Sarayı’nın önünde çadır kuracağız. Bu sarayda ülkedeki bütün yürütme otoritesini sonlandırmak için bir komplo kuruluyor. Bütün Lübnan halkını sokaklara davet ediyorum. Lübnan halkı, haklarından geri adım atmamalı” dedi.
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