Hukuk Fakültesi öğrencisi Mine’yi ölüme götüren kaza anı kamerada
Antalya’da hukuk fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy’un hayatını kaybettiği kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya’da hukuk fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy’un hayatını kaybettiği kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabaha karşı Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden Döşemealtı ilçesine seyir halinde olan R.Y.’nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Korkunç kazada, Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21) camdan fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Mine’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü R.Y. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kaza anları ise cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde süratli olduğu görülen aracın, orta refüje vurarak durabildiği görüldü.
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