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Hudutlarda FETÖ'cülere geçit yok! 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişiyi yakalandığını açıkladı.

Asayiş 11.11.2022, 13:25 11.11.2022, 13:29
Hudutlarda FETÖ'cülere geçit yok! 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Hudutlarda FETÖ'cülerle mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" paylaşımında bulundu.

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