Hudut Kartalları’ndan PKK ve FETÖ’ye geçit yok

Edirne’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Edirne’de yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2’si tutuklandı. Jandarma ekipleri, İpsala ve Keşan ilçeleri yakınlarındaki askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde, Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen H.D., A.Ş., C.N., T.S., Y.A. ve L.K.’yi yakaladı.

Yapılan kimlik tespitinde şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyaları olduğu öğrenildi. Şüphelilerden FETÖ/PDY üyeleri Y.A. ve L.K., işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza evine sevk edildi. Gözaltında olan diğer 4 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor. Ayrıca, Yunanistan sınırında jandarma ekipleri tarafından yakalanan 1 PKK terör örgütü şüphelisi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.