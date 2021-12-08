banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması

Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku

Türkiye’de 2 tabur komutanıyla birlikte en fazla şehidin verildiği askeri birlik olan Dağlıca Hudut Taburu; kale gibi binası, son teknolojik silah ve ekipmanların yanı sıra çevresinde kurulan üs bölgeleriyle artık teröristlere nefes aldırtmıyor.

Asayiş 08.12.2021, 10:16
Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku

Türkiye’de 2 tabur komutanıyla birlikte en fazla şehidin verildiği askeri birlik olan Dağlıca Hudut Taburu; kale gibi binası, son teknolojik silah ve ekipmanların yanı sıra çevresinde kurulan üs bölgeleriyle artık teröristlere nefes aldırtmıyor.

Bir zamanlar teröristlerin gruplar halinde geçiş yaptığı Dağlıca bölgesi, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu en güvenli günlerini yaşıyor. Geçmiş yıllarda binlerce teröristin içtima için bir araya geldiği Oramar Dağı başta olmak üzere Gevena Kurki, Şikefte ve Keri Tepe gibi hakim bölgelerdeki üs bölgeleri sayesinde artık sınırda kuş uçurtulmuyor. Teröristlerin Türkiye’ye geçiş güzergâhlarını kapatan hudut kartalları, yaz kış demeden görevini yerine getiriyor.

" Eller tetikte gözler sınırda"

Dik yamaçlı dağların arasında kurulan ve sürekli insansız hava araçlarının görev aldığı Dağlıca Taburu ve çevresindeki hâkim noktalara kurulan üs bölgeleri, teknolojik silah ve ekipmanlarla korunuyor. Tüm terör örgütlerine karşı Türk milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güç ve ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla görevini yapan hudut kartalları, sürekli elleri tetikte, gözleri sınırda bekliyor. Her zaman göreve hazır olan hudut kartalları, telsizden yapılan ‘tatbikat’ anonsuyla kısa sürede hedefleri ateş altına aldı. Tatbikat gereği yapılan roket saldırısına anında makineli tüfekler ve ağır silahlarla karşılık veren Dağlıca kahramanları, belirlenen hedefi yok etti. Sınırın emin ellerde olduğunu yaptıkları tatbikatla gösteren kahramanlar, artık sınırda kuş uçurtmuyor.

"40 gün içinde iki tabur komutanı şehit oldu"

Şehit Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezi ismi verilen Dağlıca Taburu, bir zamanlar verdiği şehitlerle Türkiye’nin gündemine gelmişti. Bugüne kadar 32 şehit veren tabur, Irak’ın kuzeyinde bulunan Avaşin-Basyan bölgesindeki teröristlerin ülkeye geçişi önünde set görevi görüyor. 7 Eylül 2015 Dağlıca saldırısı olarak kayıtlara geçen hain saldırıda, Dağlıca-Yüksekova karayolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda, PKK’lı teröristlerce yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların patlatılması ve kurulan pusu sonucu 16 asker şehit düşmüştü. Şehit düşen askerler arasında yer alan ve teröristlerle uzun süre çatışan Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan’ın adı da artık taburda yaşatılıyor. 17 Ekim 2015 tarihinde ise devam eden operasyonlarda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Yarbay İlker Çelikcan’ın yerine atanan Yarbay İhsan Ejdar, beraberindeki iki astsubayla birlikte şehit düşmüştü. Dağlıca Taburu’nun en fazla şehit verdiği ikinci hain saldırı ise 21 Ekim 2007 tarihinde yaşandı. Irak’ın kuzeyinden sınırı geçen yaklaşık 150-200 kişilik teröristin saldırısı sonucu 12 asker şehit düşerken, yapılan takip sonucu onlarca terörist ise etkisiz hale getirilmişti.

Hudut kartalları, ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli silahlar ile teknolojiden faydalanarak 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor. Kaleyi andıran tabur, bünyesindeki askerlere her türlü sosyal ve sportif olanakları da sunuyor. Teröristlerin ülke topraklarına geçişlerinin engellenmesi için görevini sürdüren hudut kartalları, yaptıkları tatbikatlarla da göz dolduruyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8