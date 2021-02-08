Hudut kartalları teröristlere göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde uyuşturucu madde ve sigara ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 5 bin 244 gram kubar esrar ve 19 bin 178 paket sigara ele geçirildiğini vurguladı.