Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Kaçakçılara göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri bu kapsamda arama tarama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyon ile ilgili MSB tarafından yapılan açıklamada, “Kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Son olarak Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 5 kilo 355 gram metamfetamin ve 3 bin 100 paket sigara ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.