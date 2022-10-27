Hudut Kartalları, 3 FETÖ/PDY şüphelisini kaçamadan yakaladı

Edirne’nin Meriç ilçesi yakınlarında yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Hudut Kartalları, Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında bölgede 3 kişiyi fark etti. Şahısları kimlik kontrolü yapmak üzere Hudut Karakoluna götürdüler yapılan kimlik kontrolünde E.T., R.C. ve E.G. isimli şahısların ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan dosyasının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.