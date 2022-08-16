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Hudut karakoluna yapılan hain saldırıdan acı haber

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na hain terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralanan 5 askerden 1’i şehit olurken, yaralı 4 askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Asayiş 16.08.2022, 13:34
Hudut karakoluna yapılan hain saldırıdan acı haber

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na hain terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralanan 5 askerden 1’i şehit olurken, yaralı 4 askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Ayn-El Arap bölgesindeki hain terör örgütü üyeleri, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerine takviye ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

1 asker şehit oldu

Hain saldırı sonucu yaralanan askerlerden biri, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hain saldırıda yaralan 4 askerin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasıtalarıyla saldırının gerçekleştiği bölge ile Ayn-El Arap’taki terör noktalarını ateş altına alırken, sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

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