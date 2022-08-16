Hudut karakoluna yapılan hain saldırıdan acı haber: 1 şehit 4 yaralı

Milli savunma Bakanlığı (MSB), Birecik/Şanlıurfa hudut karakoluna teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."