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Hudut birlikleri kaçakçılara geçit vermiyor
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, HATAY, VAN VE HAKKÂRİ HUDUT HATTINDA YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA KAÇAK MAL VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.
Asayiş 17.07.2020, 12:35
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Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan aramalarda çok sayıda kaçak mal ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birliklerinin sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğü vurgulanarak, "Hatay, Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 15 bin 330 paket sigara, 640 gram kubar esrar, 189 adet tabanca, 28 adet av tüfeği, 780 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 antipersonel mayını ve çok sayıda ilaç ele geçirildi" denildi.
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