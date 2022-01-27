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AK Parti’li Turan: “Amerika’nın dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’nin notunu nötrden, arttır bölümüne yükseltti”
HSK, bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver’i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.
HSK, bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver’i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.
Asayiş 27.01.2022, 17:06
HSK, bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver’i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.