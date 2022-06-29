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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İnsanlarımızın günlük hayatlarını olumsuz yönde etkileyen hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alıyoruz. Aynı zamanda her kesimin gelirlerini yükselterek refah düzeyinde olumsuz bir yönelime müsaade etmiy
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz."
Hrant Dink Vakfı’nı tehdit ettikleri iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme 1 sanığı 2,5 yıl , 1 sanığı ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı
Hrant Dink Vakfı’nı tehdit ettikleri iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme 1 sanığı 2,5 yıl , 1 sanığı ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı
Asayiş 29.06.2022, 14:35
Hrant Dink Vakfı’nı tehdit ettikleri iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme 1 sanığı 2,5 yıl , 1 sanığı ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı