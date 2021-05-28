banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası gündem oldu!
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası gündem oldu!
Ünlü fenomen Jahrein neden ifadeye çağrıldı?
Ünlü fenomen Jahrein neden ifadeye çağrıldı?
Bitcoin için her şeyi değiştirecek açıklama
Bitcoin için her şeyi değiştirecek açıklama
Tansu Çiller ve Sedat Peker görüştüklerinde ne konuştular?
Tansu Çiller ve Sedat Peker görüştüklerinde ne konuştular?

Hotele müşteri gibi geldi, resepsiyondan telefonu çaldı

Beyoğlu’nda bir hotele müşteri gibi gelen hırsız, resepsiyondaki cep telefonun çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın telefonu rahat tavırlarla çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 28.05.2021, 08:34 28.05.2021, 09:18
Hotele müşteri gibi geldi, resepsiyondan telefonu çaldı

Beyoğlu’nda bir hotele müşteri gibi gelen hırsız, resepsiyondaki cep telefonun çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın telefonu rahat tavırlarla çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Nisan günü Beyoğlu Hasnun Galip Sokak üzerindeki bir hotelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hotele müşteri gibi gelerek resepsiyona uğrayan kimliği belirsiz şahıs, burada kimsenin olmadığını görünce banko üzerindeki cep telefonunu çalarak hotelden çıkış yaptı. Resepsiyon görevlisi masasının başına geldiğinde ise cep telefonun olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Kayıtlarda telefonun çalındığını belirleyen çalışan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hotel güvenlik kayıtlarını izleyen ve çevrede incelemelerde bulunun polis ekiplerinin hırsızı yakalama çalışmaları sürüyor.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu