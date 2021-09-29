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Hortum seralara zarar verdi

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar Mahallesi’nde meydana gelen hortum bazı seralara ve içerisindeki mahsullere zarar verdi.

Asayiş 29.09.2021, 16:49
Hortum seralara zarar verdi

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar Mahallesi’nde meydana gelen hortum bazı seralara ve içerisindeki mahsullere zarar verdi.

Osmankalfalar Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde ortaya çıkan hortumda Olcay Özen isimli üreticiye ait 4 bin metrekarelik sera zarar gördü. Hortum seranın üzerindeki naylonu uçururken domateslere de zarar verdi.

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