Hortum böyle geldi, faciadan dönüldü

İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 20 evin çatısında hasar oluşturan hortumun gelme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hortum, Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi’nde bu sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Mahallenin sahil kesiminde bulunan Sağlıkçılar Sitesi, İştur 90 Sitesi, Ovakent Sitesi ve Yuvamkent Sitesi’nde hortum nedeniyle, 20 evin çatısı zarar gördü. Hortum, bazı ağaçları da kökünden söktü. Hortum nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Hortumun gelme anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen hortum, güvenlik kamerasına yansıdı. Ovacık Mahallesi sahil kesiminde kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz üzerinde seyretme anı yer aldı.