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Horasan’da ot yangını
Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Harçlı Mahallesi’nde çok sayıda balya ot ve saman yanarak kül oldu.
Asayiş 03.09.2022, 12:17
Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Harçlı Mahallesi’nde çok sayıda balya ot ve saman yanarak kül oldu.
Alınan bilgiye göre, Harçlı Mahallesinde boş arazide çiftçilerin kış ayları için hazırladığı otlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri, Horasan Köprüköy ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken onlarca ton ot ve saman kül oldu.
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