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Horasan’da ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve toprağa verildi
ERZURUM’UN HORASAN İLÇESİNDE ÖLÜ BULUNAN 2,5 YAŞINDAKİ KIZ TOPRAĞA DEFNEDİLDİ.
Asayiş 31.08.2020, 19:29
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Erzurum’un Horasan ilçesinde ölü bulunan 2,5 yaşındaki kız toprağa defnedildi.
Horasan ilçesinde dün öğlen saatlerinde kaybolan ve bu sabah dere kenarında bir çoban tarafından cesedi bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak, Dalbaşı Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Cenazede küçük kızın acılı ailesi ve akrabaları gözyaşlarını tutamadı.
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