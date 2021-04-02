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Horasan’da kamyonet motosikletli kuryeye çarptı: 1 yaralı

Erzurum’da kamyonet, motosikletli kuryeye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 02.04.2021, 15:09
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Horasan’da kamyonet motosikletli kuryeye çarptı: 1 yaralı

Erzurum’da kamyonet, motosikletli kuryeye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki Nene Hatun Caddesi’nde meydana geldi. 25 HE 039 plakalı kamyonet, bir lokantada kuryelik yapan ismi öğrenilemeyen şahsın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden yere savrulan kurye, yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı genç, daha sonra ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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