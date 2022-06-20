Hong Kong’un simgelerinden yüzen restoran Güney Çin Denizi’nde battı

Hong Kong’un simgelerinden Jumbo Floating Restaurant, 18 Haziran’da Güney Çin Denizi’nde battı. Restoranın bağlı olduğu Aberdeen Restaurant Enterprises Ltd. tarafından yapılan açıklamada, restoranın 14 Haziran’da bakım için daha az maliyetli bir bölgeye çekildiği ve 18 Haziran’da Paracel Adaları olarak da bilinen Xisha Adaları’nı geçtiği sırada "olumsuz koşullarla" karşılaşıldığı aktarılarak, restoranın su aldığı ve yan yatarak battığı belirtildi. Söz konusu kazada ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılan açıklamada gemiyi kurtarma çabalarının başarısız olduğu ifade edilerek, "Olay yerindeki su derinliği bin metrenin üzerinde olduğu için kurtarma çalışmalarının yapılması son derece zorlaşıyor" denildi.

Açıklamada, restoranın söz konusu çekilme öncesi deniz mühendisleri tarafından detaylı bir şekilde incelendiği belirtildi.

Kanton mutfağından yemekler sunan yaklaşık 80 metre uzunluğundaki Jumbo Floating Restaurant, 40 yılı aşkın süredir Hong Kong’da hizmet veriyordu. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Tom Cruise gibi ünlü isimler müşterileri arasında yer alıyordu. Restoran Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında kapanmış ve tüm personelin işine son verilmişti.