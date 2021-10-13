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Hong Kong’u Kompasu Tayfunu vurdu: 1 ölü

Hong Kong’ta etkili olan Kompasu Tayfunu’nda 1 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

Asayiş 13.10.2021, 13:21
Hong Kong’u Kompasu Tayfunu vurdu: 1 ölü

Hong Kong’ta etkili olan Kompasu Tayfunu’nda 1 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

Hong Kong’un güneyinde Kompasu Tayfunu etkili oldu. Şiddetli yağış ve rüzgâra neden olan tayfunda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Eğitime ara verilen Hong Kong’da marketler de kapatıldı. Hong Kong Meclisi de haftalık oturumunu 20 Ekim’e ertelerken, otobüs ve feribot seferleri de azaltılarak sürdürülüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle sokaklarda sel suları görülürken, ağaçlar da devrildi.

Hong Kong Gözlemevi can kaybına neden olan tayfunun etkisinin azaldığını açıklasa da bölge halkını şiddetli rüzgârlara ve sel baskınlarına karşı uyardı.

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