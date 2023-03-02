Hong Kong’da inşa halindeki gökdelende yangın: 2 yaralı

Hong Kong’un Tsim Sha Tsui bölgesinde inşaat halindeki gökdelende yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaralandı.

Hong Kong’un Tsim Sha Tsui bölgesinde inşaat halindeki gökdelende yerel saatle 23.10 sularında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, İtfaiye Departmanı yangını 5 seviye üzerinden 3 olarak derecelendirdi. İtfaiye Departmanı, civardaki sakinlere kapı ve pencereleri kapatmalarını tavsiye etti. Yangın gökdelenin birçok katına sıçrarken, bazı katlarda alevlerin şiddetlendiği ve patlamalar yaşandığı belirtildi. 2 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgede çok sayıda konutun ve alışveriş merkezinin bulunduğu belirtildi.

Söz konusu gökdelenin otel olarak kullanılacağı ve 42 kat olarak inşa edildiği belirtildi.