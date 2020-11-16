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Hong Kong’da ev yangını: 7 ölü

Hong Kong’da bir apartmanda çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Asayiş 16.11.2020, 13:49
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Hong Kong’da ev yangını: 7 ölü

Hong Kong’da bir apartmanda çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin hareketli bölgelerinden biri olan Yau Ma Tei’de bir apartmanda dün gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye yetkilileri, yangında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkililer, binada fıskiye sistemi olmadığını, insanların mutfağın arka tarafında mahsur kaldıklarını bildirdi. Açıklamada ayrıca, yangının restorana dönüştürülmüş bir dairede başladığı kaydedilerek, sebebinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Öte yandan yerel basında yer alan haberlerde yangının, bir Hindu festivali olan Diwali’yi kutlamak için apartman dairesinde yakılan mumların ses yalıtım malzemelerini tutuşturması sonucu çıktığı iddia edildi.

Hong Kong Lideri Carrie Lam olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dün gece Yau Ma Tei’de çıkan yangın, bir dizi ölüm ve yaralanmaya neden olduğu için çok üzgünüm” ifadelerine yer verdi. Lam, trajik olayın yaşandığı yere sabah saatlerinde ziyarette bulundu.
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