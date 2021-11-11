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Hong Kong’da "Captain America" olarak tanınan aktiviste 5 yıl 9 ay hapis cezası

Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde 2020’de yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılanan ikinci kişi olan "Captain America" olarak tanınan aktivist Ma Chun-man, 5 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Asayiş 11.11.2021, 13:38
Hong Kong’da "Captain America" olarak tanınan aktiviste 5 yıl 9 ay hapis cezası

Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde 2020’de yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılanan ikinci kişi olan "Captain America" olarak tanınan aktivist Ma Chun-man, 5 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde demokrasi yanlısı protestolarda süper kahraman kalkanı kullandığı için "Captain Amerika 2.0" olarak tanınan aktivist Ma Chun-man’ın tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, "Çin’den bağımsızlığı desteklediğine" karar verilen ve söz konusu yasa çerçevesinde yargılanan ikinci kişi olan Ma Chun-man’ı 5 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırdı. Aktivistin temyize gidip gitmeyeceği bilinmezken, hakime yazdığı mektubun bir kısmı da mahkemede okundu. Ma mektubunda, "Pişmanlık hissetmiyorum. Demokrasi ve özgürlük yolunda korkak olmayı göze alamam" ifadelerini kullandı. Mahkemede Ma’nın "Hong Kong’un bağımsızlığı tek çıkış yolu" sloganı attığı videolar da izletildi.

Ayrılıkçılığı kışkırtmaktan suçlu bulunmuştu

Bölge Mahkemesi Yargıcı Stanley Chan, ekim ayındaki duruşmada 31 yaşındaki Ma Chun-man’ın attığı sloganlar, tuttuğu pankartlar ve medyaya yaptığı açıklamalarda kullandığı ifadelerle "ayrılıkçıyı kışkırtmaktan" suçlu bulunduğunu belirtmişti. Ma ise hakkındaki suçlamayı kabul etmemişti.

Yasa kapsamında mahkum edilen ilk kişi

Ulusal güvenlik yasası kapsamında mahkum edilen ilk kişi Tong Ying-kit ise temmuz ayında "terörizm ve ayrılıkçılıktan" 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tong’un 2019’daki protestolar sırasında attığı sloganın ayrılıkçı unsurlar içerdiğine karar verilmişti. Ayrıca Tong’un polis kontrol noktalarında durmaması “Hong Kong’da yasa ve düzenin sembolü polise karşı kasıtlı bir meydan okuma” olarak nitelendirilirken, 3 çevik kuvvet polisinin üzerine motosiklet sürmesinin ölümcül sonuçları olabileceğine dikkat çekilmişti.

Tartışmalı ulusal güvenlik yasası

Çin yönetimi, geçtiğimiz yıl 30 Haziran’da "ulusal güvenlik yasasını" yürürlüğe koymuştu. Tartışmalı güvenlik yasası, herhangi bir ayrılıkçı eylemi, terörizmi ve yabancı güçlerle gizli anlaşma eylemlerini suç sayıyor ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerin yasaklanmasını kapsıyor. Pekin yönetimi, yasanın suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan şiddetli sokak protestolarından sonra "istikrarı yeniden tesis etmek ve sürdürmek" için gerekli olduğunu savunurken, eleştirmenler ise yasanın suistimale açık olduğunu ve muhalefeti etkili bir şekilde susturduğunu savunuyor. Yasa ile ayrılıkçılar ve demokrasi yanlıları, söz konusu suçları işlemeleri halinde 3 yıldan müebbet hapse kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. Yasa uyarınca bugüne kadar 100’den fazla kişi tutuklandı.

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