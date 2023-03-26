Hong Kong’da 2020’den bu yana ilk protesto

Hong Kong’da 2020’de Ulusal Güvenlik Yasası’nın kabul edilmesinden bu yana kısıtlamalar altında ilk protesto düzenlendi. Polis, gösteriye sadece 100 kişinin katılımına izin verdi.

Çin tarafından merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası’nın 2020’de Hong Kong’da uygulanmaya başlamasından bu yana ilk protesto kısıtlamalar altında düzenlendi. Polisin yakın gözetimi altından düzenlenen protestoya 100 kişinin katılmasına izin verildi. Polis, protestocuları ayırt edebilmek için üzerinde numara yer alan yaka kartları takmasını ve zorunlu haller dışında maske takmamalarını şart koşarken, gösteri öncesi ise bütün pankartları inceledi. Polis, protestocuları çevredekilerden ayrı tutmak için güvenlik koridoru oluşturdu.

Hong Kong’un doğusundaki bir arazi ıslah planına karşı düzenlenen protestoda, göstericilerin proje aleyhine sloganlar atmasına izin verildi. Göstericilerden bazıları, söz konusu protestoyu “gülünç” olarak nitelendirirken, bazıları ise alınan önlemleri “gözdağı” olarak yorumladı.

Geniş çaplı protestolara neden olan Ulusal Güvenlik Yasası, 1 Temmuz 2020’den bu yana Hong Kong’da uygulanıyor. Yasanın uygulanmasının ardından Çin’in Özel İdari Bölgesi olan Hong Kong’da "bir ülke, iki sistem" ilkesi uyarınca garanti edilen halkın toplanma hakkı büyük oranda engellendi.