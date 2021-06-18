Honduras’ta hapishanede iki çete arasında çatışma: 5 ölü, 39 yaralı

Honduras’ta yüksek güvenlikli bir hapishanede iki çete üyeleri arasında çıkan çatışmada en az 5 mahkum hayatını kaybetti, 39 mahkum ve gardiyan yaralandı.

Orta Amerika ülkesi Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’nın doğusundaki Moroceli’de bulunan La Tolva Hapishanesinde çeteler arasında çatışma çıktı. Çeşitli mühimmat ve en az 1 el bombasının kullanıldığı 3 saatlik çatışma, "Barrio 18" adlı çete üyelerinin rakip "Mara Salvatrucha 13" üyelerinin bulunduğu bölüme girmesiyle başladı. Adli makamlar çıkan çatışma sonucu 5 mahkumun hayatını kaybettiğini, 39 mahkum ve gardiyanın yaralandığını bildirdi. Savcı Sara Gomez yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaralılardan 13’ünün sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti. Yetkililere göre söz konusu hapishanede bin 500’den fazla mahkum bulunuyor.

Honduras’ta organize suç çeteleri arasında sık sık şiddet olayları yaşanıyor.