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Honduras’ta araca silahlı saldırı: 9 ölü

Orta Amerika ülkesi Honduras’ta bir araca düzenlenen silalhlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 08.03.2023, 09:55
Honduras’ta araca silahlı saldırı: 9 ölü

Orta Amerika ülkesi Honduras’ta bir araca düzenlenen silalhlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Orta Amerika ülkesi Honduras’ın merkezindeki Comayagua şehrinin El Portillo de La Mora köyünde bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerini sevk edildi. Yetkililer, araç içindeki 8 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını klaybettiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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