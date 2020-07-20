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Hollanda’ya ait askeri helikopter Karayipler’de düştü: 2 ölü
HOLLANDA SİLAHLI KUVVETLERİNDEN GENERAL ROB BAUER YAPTIĞI AÇIKLAMADA, HELİKOPTERİN DÜŞME NEDENİN HENÜZ BİLİNMEDİĞİNİ KAYDETTİ.
Asayiş 20.07.2020, 15:26
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Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait NH90 tipi askeri uçağın Aruba adası yakınlarında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sahil güvenlik devriyesi gerçekleştiren Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait NH90 tipi bir askeri helikopterin Aruba adası yakınlarında Karayip Denizi’ne düştüğü bildirildi. Kazada 34 yaşındaki helikopter pilotu Christine Martens ve 33 yaşındaki taktik hava koordinatörü Erwin Warnies’in hayatını kaybettiği, diğer 2 mürettebat üyesinin de yaralandığı duyuruldu. Hollanda Silahlı Kuvvetlerinden General Rob Bauer yaptığı açıklamada, helikopterin düşme nedenin henüz bilinmediğini kaydetti.
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