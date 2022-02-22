Son Dakika
- Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının kabul edilemez”
- Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
Asayiş 22.02.2022, 21:47
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.