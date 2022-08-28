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Hollanda’daki kamyon kazasında can kaybı 6’ya yükseldi

Hollanda’nın Nieuw Beijerland kasabasında bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiği açıklandı.

Asayiş 28.08.2022, 12:35
Hollanda’daki kamyon kazasında can kaybı 6’ya yükseldi

Hollanda’nın Nieuw Beijerland kasabasında bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiği açıklandı.

Hollanda’nın Rotterdam şehrinin güneyinde yer alan Nieuw Beijerland kasabasında bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada bilanço artıyor. Yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiğini belirtirken, polis 1’i kritik durumda olmak üzere 7 kişinin daha hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Polis Sözcüsü Mirjam Boers, 46 yaşındaki kamyon şoförünün kaza anında alkollü olmadığını belirtirken, kazanın nedeninin araştırılmaya devam ettiğini açıkladı.

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