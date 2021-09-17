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Hollanda’da oklu saldırı dehşeti

Hollanda’nın Almelo kentinde Tatar yayı (arbalet) ile yoldan geçenlere ok atan saldırgan, polis operasyonuyla yakalandı.

Asayiş 17.09.2021, 17:24
Hollanda’da oklu saldırı dehşeti

Hollanda’nın Almelo kentinde Tatar yayı (arbalet) ile yoldan geçenlere ok atan saldırgan, polis operasyonuyla yakalandı.

Hollanda’nın Almelo kentinde oklu saldırı dehşeti yaşandı. Bir evin balkonuna Tatar yayı ile çıkan adamın yoldan geçenlere ok attığı belirtildi. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, saldırganın evinin balkonundan çevredekilere ok attığı görüldü. Olay yerine gelen polis, binayı kordon altına aldı. Hollanda medyasına göre polis, düzenlediği operasyon sonucu saldırganı yaralı olarak yakalarken, evde 2 cansız beden bulundu. Ölümlerin okla mı yoksa bıçaklama sonucu mu yaşandığı belirsizliğini koruyor.

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