Hollanda’da hemzemin geçitte trenin çarptığı otobüs ikiye bölündü

Hollanda’nın Bergen op Zoom bölgesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otobüs, ikiye bölünerek sürüklendi.

Hollanda’nın Bergen op Zoom bölgesinde boş bir otobüs hemzemin geçitte sıkıştı. Görgü tanıklarına göre otobüs şoförü araçtan inerek hızla gelen treni uyarmaya çalıştı, ancak çabası işe yaramadı. Tren hemzemin geçitteki otobüse çarparken, o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İkiye bölünen otobüsün ön kısmının sürüklendiği görüldü. Demiryolu şirketinden yapılan açıklamaya göre feci kazada yaralanan olmadı.