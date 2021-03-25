banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fatih Terim’e 2 maç ceza!
Fatih Terim’e 2 maç ceza!
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın istifa etti
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın istifa etti
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!

Hollanda Parlamentosu’ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Hollanda’nın Lahey kentinde yer alan ve bünyesinde Başbakanlık Konutu’nun da bulunduğu Binnenhof Parlamento binasına yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

Asayiş 25.03.2021, 22:37
3
Hollanda Parlamentosu’ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Hollanda’nın Lahey kentinde yer alan ve bünyesinde Başbakanlık Konutu’nun da bulunduğu Binnenhof Parlamento binasına yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

Hollanda’nın Lahey kentinde yer alan Binnenhof Parlamento binasına bomba ihbarı yapılmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binayı tahliye etmiş ve bölgeyi güvenlik çemberine alarak, binayı giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

Polis tarafından yerel saatle 18.00 sularında yapılan açıklamada, binada yapılan arama çalışmalarının sona erdiği ve bomba ihbarının asılsız olduğu bildirildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu