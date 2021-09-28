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Hollanda Başbakanı Rutte’ye yönelik suikast şüphesiyle bir politikacı gözaltına alındı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye yönelik suikast planlarına karıştığı şüphesi ile Lahey Birlik Partisi lideri Arnoud van Doorn’un geçtiğimiz pazar günü gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından dün serbest bırakıldığı bildirildi.

Asayiş 28.09.2021, 17:41
Hollanda Başbakanı Rutte’ye yönelik suikast şüphesiyle bir politikacı gözaltına alındı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye yönelik suikast planlarına karıştığı şüphesi ile Lahey Birlik Partisi lideri Arnoud van Doorn’un geçtiğimiz pazar günü gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından dün serbest bırakıldığı bildirildi.

Hollanda’da Başbakan Mark Rutte’ye yönelik saldırı veya kaçırılmasına yönelik istihbaratın ardından güvenlik önlemlerinin artırılmıştı. Hollanda basınında yer alan haberlerde, Rutte’nin "Mocro-mafya" adlı organize suç örgütü tarafından hedef alındığı öne sürülmüş, çeteyle bağlantılı gözcüler tarafından takip edildiği ifade edilmişti.

Başbakan Rutte’nin güvenlik servisi tarafından yapılan açıklamada, Lahey Birlik Partisi lideri Arnoud van Doorn’un geçtiğimiz pazar günü Rutte’ye yönelik suikast planlarına karıştığı şüphesi ile gözaltına alındığı aktarıldı. Servis, van Doorn’un Rutte ile aynı bölgede bulunduğu sırada şüpheli hareketlerde bulunduğunu belirtti.

Van Doorn, 30 saat gözaltında tutuldu

Van Doorn’un dün ise polise verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldığı aktarılırken, van Doorn’un avukatı Anis Boumanjal, gözaltına alınmasının makul suçluluk şüphesi olmadığı için gereksiz olduğunu açıkladı. Boumanjal, "Davayı nasıl ele aldıkları konusunda makul değillerdi. Çok dramatikti" ifadelerini kullanarak, van Doorn’un 30 saat gözaltında tutulduğunu belirtti.

Lahey’deki savcılar, van Doorn’un gözaltına alındığını doğrularken, soruşturmanın devam ettiğini bildirilirken, van Doorn’un “cinayete teşebbüs hazırlığı" için bilgi toplamaya çalıştığından şüphelenildiğini aktarıldı.

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