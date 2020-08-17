Hizan’da PKK’nın yola döşediği EYP imha edildi
BİTLİS’İN HİZAN İLÇE KIRSALINDA FARK EDİLEN EL YAPIMI PATLAYICI (EYP), GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ.
Bitlis’in Hizan ilçe kırsalında PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP), jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bitlis ili Hizan ilçesi Koçyiğit köyü yolu üzerine BTÖ mensuplarınca EYP yerleştirildiği bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine 17 Ağustos 2020 günü Hizan İlçesi Koçyiğit köyü yolu üzerinde yapılan kontrolde Radyofrekans Komutalı, ateşleme anahtar sistemli 1 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı malzeme görevlilerimizce 17 Ağustos 2020 günü kontrollü bir şekilde yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.
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