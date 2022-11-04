Hizan’da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’in Hizan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Hizan ilçemizde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde, toplam 36 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 4 şüpheli yakalanmış, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.