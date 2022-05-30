Hırvatistan’da kaybolan uçağın enkazı bulundu: 4 ölü

Hırvatistan’da hafta sonu radardan çıkarak kaybolan uçağın enkazına ve içinde bulunan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hırvatistan’da içinde 4 kişinin bulunduğu küçük uçak, dün radardan çıkarak kayboldu. Arama çalışmalarına başlayan ekipler, Brocanac köyü yakınlarında Cessna 182 tipi uçağın enkazını buldu. Sivil savunma ekibi başkanı Damir Trut, “Uçak dron ile bulunur bulunmaz, arama ekipleri olay yerine gitti. Maalesef, tüm yolcuların hayatını kaybettiği doğrulandı” dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adriyatik Denizi’ndeki Split Limanı’ndan havalanan uçak, Almanya’ya gidiyordu.