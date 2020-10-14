Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda yaralı halde bulundu
ADANA'DA BİR EVDEN ÇANTA ÇALDIKTAN SONRA KAÇAN KİŞİ SOKAK ORTASINDA SIRTINDAN TABANCA İLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU. TABANCA İLE YARALANAN ŞAHSIN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.
Adana’da bir evden çanta çaldıktan sonra kaçan kişi sokak ortasında sırtından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Tabanca ile yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde yerde yatan yaralı şahıs ihbarı geldi. Bölgeye gelen polis ekipleri Ömer K. isimli şahsın sırtından tabanca ile yaralandığını tespit etti. Yaralı sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer K’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olay yerinde yaptığı incelemede Ömer K.’ın Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin’in evine girdiğini belirledi. Ahmet El Hüseyin’in karısının çığlık atması sonucunda Ömer K. kaçmaya başladığı daha sonra tabanca ile vurulduğu öğrenildi. Ömer K.’yı vuran kişi henüz tespit edilemedi.
Polis Ömer K.’yı yaralayan kişinin kimliğini tespit etme çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, Ömer K’nın hırsızlık ve yağma suçlarından 16 tane sabıka kaydı olduğu öğrenildi.
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