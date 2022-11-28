Hırsızlıktan yakalanan 3 kişi tutuklandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 5 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Bağbaşı Köyünde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinin özverili ve gayretli çalışmaları sonucunda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen B.C., Ö.D., B.B., M.C.M. ve T.B.M. isim şüpheliler çaldıkları malzemelerle yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C., Ö.D. ve B.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken M.C.M. ve T.B.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.