Hırsızlıktan hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İsa Divanlı ve Namık Kemal mahallelerinde park, bahçe, metruk bina ve ara sokaklarda yapılan denetimlerde, hakkında 5 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 9 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan T.Ö.K. (24) ve yine hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 11 ay 4 gün hapis cezası ile aranan S.A. (20) yakalandı.

Gözaltına alınan 2 hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.