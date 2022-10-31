Hırsızlıktan aranıyordu, çalıntı motosiklet ve uyuşturucu ile yakalandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Üzerinden uyuşturucu çıkan zanlının sokakta sürükleyerek götürdüğü motosikletin ise çalıntı olduğu belirlendi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, dün gece Çay Mahallesi 2100. Sokak’ta bir motosikleti sürükleyerek götüren şüpheliyi durdurdu. Adının S.B. (40) olduğu belirlenen şüphelinin ekipler tarafından GBT sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamada şahsın hırsızlık suçundan arandığı, sürükleyerek götürdüğü motosikletin ise çalıntı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yapılan üst aramasında da bir miktar metamfetamin maddesi bulundu. S.B., ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.