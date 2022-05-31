banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
CHP’li belediye başkanına gözaltı
CHP’li belediye başkanına gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Elektriğe zam kapıda!
Elektriğe zam kapıda!

Hırsızlıktan 14 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta, hırsızlık suçundan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis operasyonu ile yakalandı.

Asayiş 31.05.2022, 14:40
Hırsızlıktan 14 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta, hırsızlık suçundan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis operasyonu ile yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. (28) isimli şahsın, Dulkadiroğlu ilçesi Karataş Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu