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Hırsızlıktan 13 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Asayiş 20.09.2022, 15:33
Hırsızlıktan 13 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptığı çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.U. isimli şahsı yakaladı.

F.U. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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