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Hırsızlıklardan bıkan KÜSGET esnafı çözüm bekliyor

Gaziantep KÜSGET Sanayi Sitesi’nde son günlerde artan hırsızlık olaylarına tepki gösteren vatandaşlar ile esnaf, on binlerce hatta yüz binlerce liralık zarara uğradıklarını iddia ederek yetkililerin yaşanan hırsızlık olaylarına çözüm bulmasını istedi. Hırsızlık olaylarından bıktıklarını söyleyen bir esnaf, "Çalınmasın diye iş yerimdeki değerli parçaları saklıyorum" derken, bir başka esnaf ise "Çalacak bir şey bulamayınca esnaf arkadaşın tavuğunu çalmışlar" ifadesini kullandı.

Asayiş 21.02.2022, 16:17
Hırsızlıklardan bıkan KÜSGET esnafı çözüm bekliyor

Gaziantep KÜSGET Sanayi Sitesi’nde son günlerde artan hırsızlık olaylarına tepki gösteren vatandaşlar ile esnaf, on binlerce hatta yüz binlerce liralık zarara uğradıklarını iddia ederek yetkililerin yaşanan hırsızlık olaylarına çözüm bulmasını istedi. Hırsızlık olaylarından bıktıklarını söyleyen bir esnaf, "Çalınmasın diye iş yerimdeki değerli parçaları saklıyorum" derken, bir başka esnaf ise "Çalacak bir şey bulamayınca esnaf arkadaşın tavuğunu çalmışlar" ifadesini kullandı.

Gaziantep KÜSGET Sanayi Sitesi’nde son zamanlarda artış gösteren hırsızlık olayları esnafı bıktırdı. Son bir ay içerisinde hırsızlık olaylarının çok arttığını ve on binlerce hatta yüz binlerce liralık zarara uğradıklarını iddia eden sanayi sitesi esnafı, hırsızlık olaylarını yapan şahısların tez zamanda bulunmasını istedi. Yakalanan şahıslara en ağır cezanın verilmesini isteyen esnaf, benzer hırsızlık olaylarının yaşanmaması için KÜSGET Sanayi Sitesi’ndeki güvenlik önlemlerinin de arttırılmasını beklediklerini söyledi.

"İş yerimden 15-20 bin liralık malzeme çaldılar"

Özellikle son bir ay içerisinde çok sayıda hırsızlık olayının yaşandığını ve çok mağdur olduklarını söyleyen KÜSGET Sanayi Sitesi esnafından Osman Solgun, "KÜSGET Sanayi Sitesi’ne dadanan hırsızlar benim de iş yerime girdi. Aşağı yukarı 15-20 bin liralık malzeme çaldılar iş yerimden. Bir hafta sonra da benim bitişiğimdeki başka bir işyerine girdiler. Son zamanlar bu hırsızlık olayları çok arttı. Yetkililerin bu olaylara çözüm bulmasın istiyoruz" dedi.

"Çalınmasın diye iş yerimdeki değerli parçaları saklıyorum"

Mehmet Karakuş isimli bir başka esnaf ise hırsızların gündüz vakti iş yerini zorladıklarını ama açamadıklarını ve korkudan iş yerlerinde malzeme saklamaya başladıklarını söyleyerek, "İş yerlerimiz gündüz vakitleri bile soyulmaya çalışılıyor. Ben kendi dükkanımda nasıl güvenliğimi sağlayacağımı bilmiyorum. Ben çalınmasın diye iş yerimdeki değerli parçaları saklıyorum. Bu bölgede 13 tane güvenlik var diyorlar ama 5 bin tane iş yerine 13 tane güvenlik yetişemez. Bu işe çözüm bulunsun, biz de gerekli desteği vermeye hazırız. Yeter ki canımız yanmasın artık" ifadelerini kullandı.

"Çalacak bir şey bulamayınca esnaf arkadaşın tavuğunu çalmışlar"

Mehmet Korkmaz isimli bir başka esnaf ise bir iş yerine giren hırsızların çalacak bir şey bulamayınca esnafın hobi amaçlı beslediği tavuğu çaldığını iddia ederek, "Bu hırsızlık olaylarının bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bizim bu bölgede bir ay içerisinde 4-5 iş yerinde hırsızlık olayı yaşandı. Hatta bir arkadaşımızın iş yerine girmek için kapıyı açamayınca dışarı hobi amaçlı beslediği tavuğunu çalıp götürmüşler. Hırsızlık olaylarına çözüm bulunsun artık. Beş bin tane iş yerine az sayıda bekçi bir şey yapamaz. Yetkililer sesimizi duysun" diye konuştu.

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