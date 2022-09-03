Hırsızlık zanlısı tutuklandı

Elazığ’da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 5 ayrı yerden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheli M.K.’yı tespit etti. Tespit edilen şüpheli ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken şüpheli zanlının 10’u hırsızlık olmak üzere toplamda 14 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.