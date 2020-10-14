Hırsızlık zanlısı polisleri görünce 10 metre yükseklikten atladı
AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE HIRSIZLIK ŞÜPHESİNDEN ARANAN Y.G. EVİNE GELEN POLİSLERDEN KAÇARKEN YAKLAŞIK BANYONUN YAKLAŞIK 10 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ATLADI. YAPILAN ÇALIŞMA İLE ÇIKARTILAN Y.G.’NİN BURNU BİLE KANAMADI.
Aydın’ın Efeler ilçesinde hırsızlıktan aranan zanlı, evine gelen polislerden kaçarken banyonun yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki havalandırma boşluğundan atladı. İtfaiyenin yaptığı çalışma ile olduğu yerden çıkartılan zanlının burnu bile kanamadı.
Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 211. Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi Y.G., evine gelen polislere direndi. Bir süre kapıyı açmayan Y.G., polislerden kaçmak için evinin banyosundaki havalandırma boşluğuna atladı. Bir süre sonra eve giren polis evde yaptıkları arama sırasında evin banyosundan gelen sesler üzerine evin banyosuna yöneldi. Y.G.’nin yaklaşık 10 metre yükseklikteki havalandırma boşluğundan atladığını ve orada sıkıştığını fark eden ekipler, hırsızlık şüphelisini çıkartmak için seferber oldu. Polis ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Y.G.’yi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şüphelinin herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenilirken, Y.G. gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için polis gözetiminde ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedbir amaçlı hastaneye götürülen şüphelinin kaldığı dairede yapılan aramada çok sayıda LCD ekran televizyon ile çeşitli elektronik cihazlar bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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