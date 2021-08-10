banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
'Yorumunuzu silerseniz size para vereceğiz!'
'Yorumunuzu silerseniz size para vereceğiz!'
Sahte faturalarla devleti dolandırdılar!
Sahte faturalarla devleti dolandırdılar!

Hırsızlık zanlısı otobüsle kaçarken yakalandı

İstanbul Cumhuriyet savcılığınca aranan hırsızlık şüphelisi, Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste yakalandı.

Asayiş 10.08.2021, 14:03
Hırsızlık zanlısı otobüsle kaçarken yakalandı

İstanbul Cumhuriyet savcılığınca aranan hırsızlık şüphelisi, Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste yakalandı.

İstanbul’da iş yeri hırsızlığına karışan H.S. (28), şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsle Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı. Hırsızlık şüphelisinin otobüste olduğu istihbaratını alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara kara yolu üzerinde teyakkuza geçti. Bursa’dan Ankara istikametine giden otobüs, İnegöl girişinde durduruldu. Durdurulan otobüsteki şahıs, ekiplerce gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık